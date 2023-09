Inizia il nuovo anno scolastico, benedizione di alunni e docenti in Cattedrale

Mercoledì 13 settembre ore 18, nella Cappella di Sant'Agata all'interno della Cattedrale di Catania ci sarà la benedizione ed affidamento a Sant'Agata degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente. Simili momenti e celebrazioni saranno anche in molte parrocchie dell'Arcidiocesi di Catania, su proposta dell'ufficio di Pastorale Scolastica che ha disposto di impartire una speciale benedizione in occasione delle celebrazioni durante la settimana di inizio dell'anno scolastico. Giovedì 21 settembre alle ore 19, sempre nella Basilica Cattedrale di Catania, ci sarà la veglia dell'educatore con l'Arcivescovo di Catania Luigi Renna. Il tema sarà "Padre Pino Puglisi, a 30 anni dalla morte" ed è prevista la testimonianza di una ex allieva. Le iniziative sono a cura dell'ufficio di Pastorale Scolastica dell'Arcidiocesi di Catania (prof. Marco Pappalardo), Ufficio Scolastico per l'Insegnamento della Religione Cattolica (Padre Roberto Mangiagli) ed Ufficio per il Contrasto alla dispersione scolastica (Prof.ssa Agata Pappalardo).