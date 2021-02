Beni confiscati alla mafia, presentati progetti per il riuso sociale

Si è svolta a Gravina, davanti le ville confiscate alla famiglia Zuccaro del clan Santapaola, la conferenza stampa delle associazioni per illustrare i progetti per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia

Si è svolta a Gravina, davanti le ville confiscate alla famiglia Zuccaro del clan Santapaola, la conferenza stampa delle associazioni per illustrare i progetti per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia. I progetti sono stati presentati all'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati lo scorso gennaio, nell'ambito del bando per l'affidamento degli immobili agli enti del terzo settore. Alla conferenza stampa sono intervenuti Giovanni Caruso e Matteo Iannitti per i Siciliani giovani, Dario Pruiti e Saro Rossi di Arci Catania, Nicola Grassi di Asaec Antiestorsione, Manuele Manente del Co.p.e., Renata Cardi' dell'associazione Oltrefrontiere, Maurizio Musmeci del circolo etneo di Legambiente.