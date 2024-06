Dalla mafia alla comunità: la mappa dei beni confiscati a Catania e il nuovo regolamento di gestione

Rompere il legame tra i beni posseduti e i gruppi mafiosi, indebolendo il loro potere economico e delineando in maniera netta il confine tra economia legale e illegale. Questo fu il principio alla base della legge Rognoni-La Torre sui beni confiscati alla mafia, introdotta nel settembre del 1982. Pio La Torre, promotore della legge, colse perfettamente l'essenza del problema: colpire il patrimonio della mafia era l'unico modo efficace per combattere il fenomeno mafioso.

Su questo sentiero il comune di Catania sta compiendo passi significativi nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Passi illustrati e discussi nel convegno dal titolo “La gestione dei beni confiscati negli enti locali. L'importanza del nuovo regolamento del Comune di Catania”. L'evento tenutosi in un sito emblematico della lotta contro la criminalità, l'ex discoteca “Empire” di via Zolfatai, racconta come un luogo possa essere trasformato da simbolo del potere mafioso a simbolo di legalità e rinascita.

Il caso dell’Empire

È il 15 ottobre del 2015 quando il locale di via Zolfatai viene confiscato nell’ambito delle indagini successive all’arresto di Nuccio Ieni, capomafia del clan Pillera-Puntina, avvenuto nel corso dell’operazione Atlantide del maggio 2006. Il locale era formalmente intestato a Domenico Di Bella, titolare del locale e della società che lo aveva in gestione. Ma secondo quanto emerso dalle indagini dirette dalla Procura di Catania, Di Bella sarebbe stato il prestanome dietro cui si sarebbero nascosti gli interessi di Ieni.

Appena cinque giorni prima l'Empire, il 10 ottobre, era stato protagonista insieme al comune di Catania dell’iniziativa della "Strada degli artisti". Una collaborazione che scatenò, alla luce di quanto successo dopo, un vortice di polemiche con protagonisti l’ex sindaco Enzo Bianco e l’assessore alla Cultura, Orazio Licandro, ritratti in una foto, al momento delll'inaug insieme a Di Bella.

Nell’agosto del 2022, con decreto dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, l’immobile di via Zolfatai, è passato al patrimonio del comune di Catania, “per essere destinato a finalità sociali/istituzionali“. Nel decreto di trasferimento con cui l’agenzia nazionale ha trasferito il bene, viene orientativamente indicato l’utilizzo come “Casa della Musica”, ma ancora oggi è in attesa di assegnazione. Un lavoro non semplice, come tanti beni confiscati in attesa del loro destino.

Il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati

Com’è noto, nel percorso per il riutilizzo pubblico e sociale e per la piena valorizzazione dei beni confiscati, gli enti territoriali hanno un ruolo cruciale e una funzione assai delicata. Sono loro, in sinergia con le realtà sociali che operano nel contesto di riferimento, a dover immaginare, a partire dai bisogni concreti del territorio e dalla domanda di legalità che esso esprime, idee adeguate di riutilizzo, per poi progettarle ed attuarle, gestendo in particolare la fase dell’assegnazione al terzo settore.

Si tratta di meccanismi complessi, sui quali ancora pesano alcune criticità e che non di rado vedono gli enti territoriali - e in particolar modo proprio i comuni - in evidente difficoltà di fronte alla carenza di risorse e competenze adeguate.

"Ciò che non ci deve sfuggire è l'aspetto simbolico del riutilizzo sociale ed istituzionale dei beni confiscati - sottolinea Bruno Corda, direttore di Absc - Il problema principale nella gestione non è economico, ma di progettualità. I comuni, soprattutto quelli più piccoli, hanno la consapevolezza di non farcela da soli. Per questo motivo le regioni sono i soggetti che meglio possono sostenere i comuni nella gestione del bene confiscato alla mafia".

La mappa dei beni confiscati

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) ha trasferito un significativo numero di beni all'Amministrazione comunale di Catania. Alla data odierna, il Comune ha acquisito 154 beni, suddivisi in 37 terreni e 117 immobili. "Di questi 154 immobili ben 63 sono piccolissimi appartamenti che si trovano all'interno di condomini - spiega l'assessore al ramo Viviana Lombardo - Spesso non è facile liberarli, in quanto in certi casi sono presenti i familiari delle persone a cui sono stati tolti, ma soprattutto anche dopo che sono stati sgomberati vengono vandalizzati e quindi la grande difficoltà per il comune di Catania è quello di procedere al loro recupero".

Per favorire la restituzione alla collettività dei beni in pessime condizioni manutentive, il comune ha richiesto finanziamenti nell'ambito del Pnrr - Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 3 - Interventi speciali per la Coesione territoriale. Sei progetti sono stati approvati con un finanziamento complessivo significativo. Tra questi spicca un immobile sito in via Monte S. Agata 6, che diventerà sede dell'Ufficio Beni Confiscati di Catania, garantendo un ulteriore punto di fondamentale riferimento oltre a quelli già presenti nella Sicilia Occidentale funzionale alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, attraverso la raccolta, l'analisi dei dati e il monitoraggio dei beni stessi. "Sono già iniziati i lavori - spiega Lombardo - Per la prima volta qui a Catania vi sarà uno sportello dedicato ai beni confiscati. E proprio per dimostrare l’attenzione che questa Amministrazione ha per la tematica non solo costituiremo questo sportello, ma di recente, nella pianta organica con cui è stato modificata la macrostruttura del Comune, è stato designato una posizione organizzativa, quindi un dirigente, che si occuperà di beni confiscati alla mafia".

Di recente, inoltre, il Comune ha acquisito ulteriori immobili destinati a diverse finalità sociali e istituzionali, situati in via Pozzo Mulino 100, via Testai 3-4-5, via Zia Lisa 196, via Riccardo da Lentini, via Sosio 24 e via Arduino 10.

Ciò che non ci deve sfuggire è l'aspetto simbolico del riutilizzo sociale ed istituzionale dei beni confiscati Bruno Corda, direttore Absc

Il nuovo regolamento dopo dieci anni

Dallo scorso 26 marzo, allo scopo di snellire le procedure di gestione, assegnazione, e soprattutto di monitoraggio e controllo, in tema di beni confiscati alla mafia esiste il nuovo regolamento di gestione, portato avanti dall’assessore Lombardo e approvato all’unanimità dal consiglio Comunale. La nuova normativa è andata ad abrogare quella precedente, risalente al 2014.

Tra i punti salienti figurano il registro dei beni confiscati, uno sportello per l'utenza, la creazione di un osservatorio permanente, le linee guida per la destinazione dei beni confiscati, l'utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali, l'assegnazione a società partecipate, enti strumentali e aziende speciali per scopi istituzionali, l'utilizzo per fini abitativi e la concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali.

Il regolamento, abbozzato già nella precedente consiliatura, è stato redatto in conformità con le disposizioni di legge, che stabiliscono che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti prioritariamente al patrimonio del comune in cui si trovano, per finalità istituzionali o sociali. I comuni possono gestire direttamente questi beni o assegnarli in concessione gratuita, rispettando i principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento. Tra i possibili beneficiari figurano comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero per tossicodipendenti, oltre alle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

