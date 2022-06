Aci Castello, protocollo d'intesa con le associazioni locali per la tutela dei beni culturali

Il Sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra ha siglato un protocollo d’intesa con le associazioni locali “Fantasticheria”, “Maestri d’Ascia” e “Centro Studi Acitrezza” per rafforzare gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio. L’iniziativa, ideata dal consigliere delegato ai Beni Culturali Antonio Guarnera e attuata grazie alla responsabile dell’area Cultura del Comune, la dottoressa Maria Princiotta Cariddi assistita dalla dottoressa Emanuela Coco, era rimasta in sospeso a causa dell’emergenza pandemica. "Oggi diamo corso ad una iniziativa che avevamo impostato prima dell’emergenza covid e che prende finalmente vita", annuncia con entusiasmo il sindaco Scandurra.

"Ringrazio il consigliere delegato Antonio Guarnera, gli uffici comunali e le associazioni che hanno aderito. Presto vedranno la luce i primi progetti dedicati ai nostri beni culturali, risorsa fondamentale per il nostro territorio, segnando contestualmente l’apertura al lavoro sinergico con le realtà associative locali, uno dei punti cardine del nostro programma", fa presente il primo cittadino. Grazie al protocollo d’intesa, il Comune di Aci Castello si avvarrà del supporto volontario delle associazioni in specifici progetti a cominciare dal censimento dei beni culturali comunali e dall’analisi sul loro stato per avanzare possibili soluzioni atte a migliorarne la conservazione, la tutela e la valorizzazione. Le associazioni collaboreranno alla gestione della “Sala dedicata ai Viaggiatori del Grand Tour” di villa Fortuna e offriranno il loro contributo per la tutela e valorizzazione della “Scalinata de I Malavoglia” ad Aci Trezza e “Il mega pillows della rocca del Castello Normanno” ad Aci Castello, oltre a elaborare ulteriori interventi destinati ad altri siti. Le associazioni saranno inoltre impegnate in attività di educazione civica e ambientale rivolte alla cittadinanza e realizzeranno un portale internet dedicato ai beni culturali comunali.