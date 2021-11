/ Via Galatioto

Lettori: "Centinaia di bevande imballate gettate al campo scuola di Picanello"

Da circa una settimana, nei cassonetti adiacenti il Campo Scuola di Picanello, in via Galatioto, compaiono intere confezioni di bevande. Si tratta, probabilmente, di merce scaduta buttata via da qualche bottiglieria. Lo smaltimento di simili quantità di rifiuti alimentari richiederebbe, però, una prassi ben diversa