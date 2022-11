Trovano una bomba carta in un casolare di campagna, 28enne arrestato dai carabinieri

Arrestato un 28enne biancavillese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo. I carabinieri del comando compagnia di Paternò, insieme ai colleghi della stazione di Biancavilla, nel pomeriggio di ieri hanno messo in atto dei controlli per prevenire i comportamenti criminali riguardo la circolazione di armi clandestine e il proliferare del mercato illecito di sostanze stupefacenti.

Un nutrito gruppo di militari si è recato nella casa del ragazzo, in quel di Biancavilla, e dalla perquisizione domiciliare è emersa la presenza di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, una pistola e numerose munizioni. Scattato il sequestro di 1,5 chilo di marijuana ad essiccare nel garage, una pistola marca “Bernardelli” modello “60” calibro 22 con matricola abrasa e colpo in canna e 10 proiettili calibro 22, nascosti in un armadio. Controlli pure nel casolare di campagna di proprietà e in uso al ragazzo arrestato, in località Vigne. Nell’armadio della camera da letto è stato trovato un ordigno artigianale, una “bomba carta”, con relativa miccia (peso complessivo di 700 grammi).

L'Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare nel carcere di Catania piazza Lanza.