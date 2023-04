Biancavilla, Barbagallo (PD): la bonifica dell'ex cava di Monte Calvario va a rilento

"Sono qui per un sopralluogo volto a verificare lo stato dell'arte dei lavori di bonifica dell'ex cava di Monte Calvario a Biancavilla, finanziati nel 2020 con 17 milioni di euro. Siamo molto preoccupati perché sostanzialmente i lavori vanno a rilento, sono iniziati solo il 20 febbraio e siamo ancora alla fase di messa in sicurezza del cantiere di questo sito di interesse nazionale contaminato da una elevata presenza di fluoro-edenite, un minerale che ha la stesso tasso di cancerogenicità dell'amianto. La preoccupazione, ed è questa la ragione per cui sto procedendo a questa ispezione, deriva dal fatto che i lavori devono essere finiti entro il 2025, pena la perdita del finanziamento", così il segretario regionale del PD Sicilia e deputato nazionale, Anthony Barbagallo, a margine dell'ispezione effettuata stamattina a Biancavilla nell'ex cava di Monte Calvario.

"Ricordo che la messa in sicurezza dell'area deve essere realizzata in quattro fasi: messa in sicurezza del sito, il monitoraggio, il piano di caratterizzazione e quello della bonifica dalla fluoro-edenite. Siamo fermi al primo momento e denunciamo il rischio che non si faccia in tempo.", Barbagallo ricorda che gran parte degli edifici di Biancavilla - tra cui anche quelli pubblici - sono stati costruiti con il calcestruzzo impastato nella cava con fluoro-edenite. "E' la ragione per cui avevo presentato un ordine del giorno alla Camera - bocciato dalla maggioranza - per estendere lo sconto in fattura anche ai biancavillesi che avrebbero potuto ristrutturare - conclude - e rimuovere il minerale cancerogeno dalle abitazioni."