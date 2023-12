Biancavilla Comune "riciclone", numeri da record nella fascia di riferimento

Biancavilla comune "riciclone" con numeri da record per la fascia che riguarda le realtà territoriali che vanno da 15 a 50 mila abitanti. A certificarlo è il dossier "Comuni Ricicloni Sicilia 2023" di Legambiente, che riporta i dati 2022 della gestione della raccolta dei rifiuti dei comuni siciliani. Biancavilla fa registrare il 77,9% di raccolta differenziata: 66,4 kg di raccolta/anno dell’indifferenziato per ogni abitante. Dato, quest’ultimo, che l’amministrazione è riuscita a tenere invariato nonostante i costi di conferimento si siano triplicati. Biancavilla è al primo posto in provincia di Catania e al terzo in tutta la Sicilia, nella fascia di competenza.

“Numeri importanti - spiega il sindaco Antonio Bonanno - che premiano il lavoro fatto da noi tutti in questi anni. Grazie a queste buone pratiche, le nostre bollette sui rifiuti sono state calmierate e non hanno subito le impennate di prezzi di altri comuni della provincia etnea”. Complessivamente la raccolta differenziata in Sicilia nel 2022 si attesta al 53,34% (era il 48,7% nel 2021) superando quindi per la prima volta il 50%. A Biancavilla, l’aumento esponenziale della percentuale di raccolta differenziata ha favorito una progressiva riduzione dei costi di conferimento in discarica e un aumento degli introiti derivati proprio dai conferimenti dei rifiuti differenziabili. Nonostante l'aumento dei costi generici di conferimento in discarica, si è riusciti ad abbassare il costo, a tenere sotto controllo le tariffe ed evitare di inviare i rifiuti indifferenziati fuori regione a costi proibitivi.

“I numeri del Dossier di Legambiente ci premiano - conclude Bonanno - ma nessuno vuole dormire sugli allori. Com’è noto, da mesi abbiamo intensificato i controlli beccando in flagranza gli ‘zozzoni’ che, senza alcuna ragione, abbandonano i rifiuti per strada. La stragrande maggioranza di cittadini virtuosi può constatare con dati alla mano come, proprio grazie alla loro opera, la città di Biancavilla si colloca ai primi posti per la raccolta differenziata in tutta la Sicilia. Cè da essere fieri. E’ un contributo concreto che diamo alla questione globale che riguarda il cambiamento climatico. Tutti insieme stiamo facendo un ottimo lavoro”.