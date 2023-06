Cenere vulcanica a Biancavilla, Il sindaco: "Serve un’ordinanza per la individuazione della discarica"

"Prima di proseguire la raccolta della cenere vulcanica in tutto il territorio di Biancavilla, dobbiamo attendere che la Città Metropolitana di Catania - oppure la Regione Siciliana - emetta un’ordinanza per la individuazione della discarica dove conferire il rifiuto (la cenere vulcanica è classificata come tale). Quella fin qui utilizzata, infatti, non è più a disposizione." così il sindaco di Biancavila Antonio Bonanno. "Di fronte a questo stop forzato ci stiamo organizzando per mappare tutto il territorio e dividerlo in 11 zone. L’ultima fase parossistica dell’Etna ha interessato in maniera quasi esclusiva la nostra città. Di cenere ne è caduta in abbondanza ed è fin troppo evidente che non eravamo preparati a un fenomeno di queste dimensioni. In una prima fase che ha interessato scuola e uffici abbiamo raccolto circa 130 tonnellate", aggiunge Bonanno

. La quantità stimata di cenere caduta è di circa 500 tonnellate. Tantissima, quindi, resta ancora da raccogliere e conferire. Un lavoro straordinario ostacolato in questi giorni dalle cattive condizioni del tempo e, adesso, dall’esigenza di trovare una nuova discarica. Attendiamo che dall’ex Provincia o dalla Regione in tempi brevi venga emessa l’ordinanza. Ai cittadini di Biancavilla chiedo pazienza. L’attenzione resta alta da parte nostra e gradualmente provvederemo alla raccolta necessaria", conclude il primo cittadino del comune ai piedi dell'Etna.