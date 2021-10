Biancavilla, il sindaco invita i cittadini a rimanere a casa: "Comune pronto ad intervenire"

"Trovandoci di fronte a un evento eccezionale sul piano atmosferico, è opportuno dare ai cittadini dei consigli utili nel caso di alluvione. Salire ai piani alti delle abitazioni, evitando garage e cantine che si allagano per primi, non utilizzare l’automobile, stare lontani da sottopassi e ponti". E' il messaggio del sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno. "Stamattina ho presieduto una riunione operativa al Coc per predisporre gli interventi che riguardano il nostro territorio. Come ha spiegato il capo della Protezione Civile Curcio, arrivato oggi a Catania, un evento avverso è atteso tra giovedì e venerdì. A tutti i cittadini chiedo, quindi, di restare a casa domani e dopo domani. Rinnovo l’appello alla massima cautela. Il pensiero di tutta la città va rivolto alle famiglie delle vittime di questo flagello: il vostro dolore è anche il nostro. A Biancavilla è stata mobilitata tutta la struttura della Protezione Civile con i dipendenti comunali ai quali si aggiungono i volontari delle associazioni locali. Siamo pronti a intervenire a qualsiasi ora, nel caso ce ne fosse bisogno. La Prefettura di Catania ha aperto un centro operativo per i soccorsi: siamo in contatto nel caso di necessità. Sono certo che prevarrà in ciascuno di noi il senso di responsabilità".