Biancavilla, incendio in un'abitazione: grande paura per i residenti

Pericolo scampato stanotte a Biancavilla dove si è registrato un incendio all’interno del secondo piano di un’abitazione di via Moderi, nelle vicinanze di Viale Europa, zona mercato. Grande paura per i residenti della zona, scesi in strada e in apprensione per la situazione. Intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi dal distaccamento di Adrano, oltre a squadre del Comando provinciale di Catania, utilizzata pure un’autoscala. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ragalna e della compagnia di Paternò e un’ambulanza che ha trasportato un uomo all'ospedale di Biancavilla per un'ustione ad una mano. L’allarme è rientrato dopo il tempestivo intervento dei pompieri che hanno evitato il peggio. In queste ore è stato sentito dai carabinieri il proprietario dell'immobile per accertare le cause scatenanti dell’incendio e fare chiarezza sull’accaduto.