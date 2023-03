Biancavilla, in arrivo 700mila euro dal Pnrr: serviranno a sistemare due palestre

Il Ministero per l’Istruzione e il Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha destinato al Comune di Biancavilla due finanziamenti di 350 mila euro ciascuno - totale 700 mila euro - per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle palestre del 1° Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” e della scuola media “Luigi Sturzo”. L’intervento rientra nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

“Grazie a questo corposo finanziamento - osserva l’assessore alla Pubblica istruzione Luigi D’Asero - riqualificheremo due importanti strutture sportive scolastiche frequentate da centinaia di studenti. Il recupero delle palestre incoraggia la pratica sportiva e, di conseguenza, si riflette positivamente sulle condizioni psicofisiche degli alunni. Ciò costituisce una leva straordinaria e uno strumento indispensabile per il miglioramento del rapporto con la scuola”. I progetti di fattibilità, redatti dall'architetto Maria Cristina Bisogni, prevedono la messa in sicurezza delle palestre, con interventi sugli impianti idrico-sanitari, elettrici e termici. Dove necessario, saranno realizzati anche interventi nei locali annessi alle due palestre, negli spogliatoi e nei servizi igienici. Saranno ripristinati i prospetti e risanate le strutture intelaiate ammalorate dalle copiose infiltrazioni d’acqua. È prevista anche la dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio delle discipline sportive. Si prevede anche la sistemazione delle aree esterne con la dotazione di attrezzature. “Questa del doppio finanziamento, per complessivi 700 mila euro, è una notizia che accolgo con grande soddisfazione - commenta il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno. Daremo un volto nuovo e piena funzionalità alle due strutture. La presenza di due palestre scolastiche pienamente efficienti rinvigorisce le attività curricolari della scuola. Gli impianti sportivi degli istituti devono diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio. L’amministrazione è pronta per affidare i progetti e attivare subito gli interventi necessari