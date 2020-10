Biancavilla, l'Asp chiarisce: "Pronto soccorso attivo e operativo"

Non è stata data nessuna disposizione di chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Arriva così il chiarimento dell'Asp di Catania che precisa: "Nella sera di ieri, con nota della direzione sanitaria, si è ritenuto di dare una indicazione temporanea, alla centrale operativa 118, in ordine alla differenziazione degli accessi. La stessa nota non prevedeva alcuna chiusura del pronto soccorso ai cittadini che necessitano di assistenza. Ciò premesso, si rassicurano ulteriormente gli utenti e i rappresentanti istituzionali che il pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla è attivo e operativo, assicurando ai cittadini l’assistenza necessaria, in sicurezza e con procedure dedicate sia ai

percorsi Covid, sia ai percorsi no-Covid".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.