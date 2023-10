Biancavilla, raccolta differenziata per utenze non domestiche: sanzioni più pesanti

Giro di vite per la raccolta differenziata che riguarda le utenze non domestiche. Una ordinanza del sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, modifica l’orario di conferimento e inasprisce le sanzioni comminate ai trasgressori. "I rifiuti prodotti vanno esposti - secondo le regole ormai conosciute - vicino al proprio esercizio commerciale non prima delle ore 20.00 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 5.00 del giorno previsto in calendario per tipologia di raccolta e comunque non prima dell’orario di chiusura del proprio esercizio. Secondo il calendario di raccolta, i rifiuti differenziati- vetro, plastica, carta umido- vanno conferiti in un contenitore/sacchetto, il cartone d’imballaggio tramite piegatura", si legge nella nota.

"Il tutto va posizionato in ordine sul marciapiede e in corrispondenza dell’attività svolta. E’ vietato abbandonare sul suolo pubblico i rifiuti indifferenziati, differenziati e ingombranti; depositare ed esporre i rifiuti in orari e giorni diversi da quelli indicati nel calendario della raccolta differenziata. Multe salate per i trasgressori: da 25 a 50 euro per l’esposizione di rifiuti prodotti in modo non controllato e ‘super sanzione’ da mille a diecimila euro per l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico (strade, marciapiedi e spazi di uso pubblico). In caso di recidiva, la sanzione accessoria applicata è quella della sospensione dell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività. Al trasgressore, inoltre, sarà imposta la bonifica dell’area deturpata. Nell’eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria competente", conclude la nota.