Lite degenera in sparatoria per terreni agricoli confinanti: un ferito e un arrestato

Sparatoria ier a Biancavilla, in contrada Scirbi. Una lite tra due persone è degenerata con colpi di pistola per motivi legati a terreni agricoli confinanti. È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio, un 65enne. L'altro, un 50enne, è rimasto ferito di striscio ad una mano e in altre parti del corpo ma non avrebbe riportato ferite gravi. Ad intervenire sul posto i carabinieri della locale stazione. Il feritore si sarebbe consegnato spontaneamente ai militari. Dopo un lungo interrogatorio, è stato così fermato con l’accusa di tentato omicidio.