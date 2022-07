Biancavilla, sporcaccioni incastrati dalle telecamere: multe per 600 euro

Beccati alcuni sporcaccioni che insozzano di rifiuti il centro storico di Biancavilla a tutte le ore del giorno e della notte. Grazie ad alcune telecamere piazzate in punti invisibili stiamo 'smascherando' alcuni incivili. Le immagini non lasciano margini di dubbio: sia di notte che di giorno c’è chi ‘deposita in maniera illecita i rifiuti sulla pubblica via. Lo rende noto il Comune di Biancavilla attraverso una nota.

"Con le immagini che abbiamo estrapolato - si legge - saranno notificati una decina di verbali: i trasgressori pagheranno una multa 600 euro secondo quanto prevede la legge. Se si tratta di operatori commerciali - alcuni casi riscontrati rientrano in questa fattispecie - alla reitera del verbale scatta la sospensione dell'attività commerciale. A fronte di un servizio di raccolta differenziata che pone Biancavilla tra i comuni con la percentuale più alta in Sicilia, non si può pretendere di piazzare qualsiasi tipo di rifiuto a tutte le ore del giorno. Da tempo - come tutti sanno - c'è un calendario con le indicazioni che riguardano il rifiuto da conferire e gli orari da osservare: dalle 19 alle 5 del mattino. I 'distratti', ma anche i furbi e gli incivili avranno dura la vita: il comportamento di pochi non può compromettere la bontà dei risultati fin qui raggiunti".