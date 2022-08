Biancavilla, via libera della Giunta comunale al bilancio di previsione 2022

La giunta comunale di Biancavilla, guidata dal sindaco Antonio Bonanno, ha dato il via libera al Bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024 che dovrà essere esaminato e approvato dal Consiglio comunale. E’ il bilancio che rappresenta la parte finale del risanamento economico dell’ente iniziatasi all’indomani dell’insediamento dell’amministrazione; nel contempo è lo strumento finanziario che apre le porte a una feconda stagione di concorsi pubblici - già avviati con 4 posti di Agente di Polizia Locale - aperti a tutti i cittadini.

“La distribuzione delle risorse finanziarie - spiega il primo cittadino, Antonio Bonanno - ha tenuto conto dell’indebitamento dell’ente che in questi anni ha rappresentato un pesante fardello. Soltanto nel 2022 abbiamo dovuto prevedere un milione di euro per il pagamento di debiti. Pur dovendo inevitabilmente stringere la cinghia, siamo riusciti a garantire i servizi per l’assistenza sociale ad anziani, disabili e bisognosi".

“La zavorra dei debiti - continua il sindaco - è destinata a scomparire: nel 2022 abbiamo dovuto aggiungere un milione di euro per estinguere un debito legato all’energia elettrica. Si apre una fase assai importante per tutta la cittadinanza: una ricca programmazione di interventi, alcuni pronti già a partire, e una stagione di concorsi riservati a varie figure professionali: 2 ingegneri e un assistente sociale. E’ dal lontano 1990 che il Comune di Biancavilla non bandisce concorsi. La mia amministrazione ‘romperà’ l’incantesimo. Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore al Bilancio e il ragioniere Dino Scandura”.

Qui di seguito gli interventi inseriti nel Bilancio di previsione: 800 mila euro per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport; ai lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione ammontano a 130 mila euro per l’anno 2022 e altri 130 mila euro per il 223; gli interventi di ‘rigenerazione urbana’ nel 2022 ammontano a 9,5 milioni e sono destinati al quartiere Spartiviale, Villa delle Favare, ex Macello, quartiere di via Taranto, ‘Solaris’, largo dei Vespri ed ex tratto Fce; altri 190 mila euro sono destinati per il 2022 alla ‘rigenerazione urbana’ di via Vittorio Emanuele; per la Piscina Comunale, è di 2 milioni il contributo per la sua realizzazione: 95 mila per la progettazione; 1,4 milioni sono destinati alla riqualificazione per la via Mons. Calaciura (Circonvallazione nuova) via Della Montagna e Viale dei Fiori, per il quale è previsto l’adeguamento del sistema di captazione delle acque, la messa in sicurezza, la posa di un tutor stradale e ‘strisce pedonali intelligenti’ (sensori luminosi che segnalano la presenza del pedone in attraversamento); per la progettazione impianti di depurazione e rischi idrogeologici delle aree dismesse della Fce sono destinati 530 mila euro per ill 2022: Il contributo per la messa in sicurezza impianti sportivi adibiti ad uso didattico (palestre-aree gioco) è di 700 mila euro per l’anno 2022; 280 mila euro di fondi Pnrr per il miglioramento dei servizi pubblici destinati al cittadino; 252 mila euro per la digitalizzazione e archiviazione dei dati; Interventi preliminari per la messa in sicurezza di ‘Monte Calvario, sito di interesse nazionale: 17 milioni.

Il contratto sarà sottoscritto nei prossimi giorni. I lavori s’inizieranno a settembre; il contributo per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano è di 125 mila euro per l’anno 2022; È di ben 190 mila euro il contributo per “Sentieri del Vino”, una serie di eventi per la promozione dei prodotti tipici locali; contributo ristrutturazione casermetta piano mirio (GAL Etna) 150 mila euro; Interventi per la bonifica e messa in sicurezza permanente di ‘Monte Calvario, sito di interesse nazionale: 17 milioni. Il contratto sarà sottoscritto nei prossimi giorni. I lavori s’inizieranno a settembre. Le opere sulla ‘rampa’ di lancio e gli impegni di spesa: 500 mila euro per il rischio idraulico nei punti critici della città; 250 mila euro per la ristrutturazione del Teatro comunale: l’inizio dei lavori è previsto per le prossime settimane. Come già sottolineato, a settembre è previsto l’inizio dei lavori. Va sottolineato che tutte le opere da realizzare hanno ricevuto finanziamenti europei, nazionali e regionali. Le spese, quindi, non troveranno sulle casse comunali. Tutte le opere previste in bilancio sono già progettate, aggiudicate o nell’imminenza di gara d’appalto. Per esse l’inizio dei lavori è previsto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.