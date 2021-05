Biancavilla, 720 vaccinazioni nel terzo weekend

Nel terzo weekend vaccinale, al Com di Biancavilla sono state fatte complessivamente 720 vaccinazioni. A pieno ritmo l’inoculazione di siero Moderna per gli ‘over 80’, ‘vulnerabili’ e ‘caregiver’ familiari

Nel terzo weekend vaccinale, al Com di Biancavilla sono state fatte complessivamente 720 vaccinazioni (410 ieri, 310 oggi). A pieno ritmo l’inoculazione di siero Moderna per gli ‘over 80’, ‘vulnerabili’ e ‘caregiver’ familiari. “Siamo molto contenti del lavoro svolto dai medici di base – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Francesco Privitera, coordinatore dell’organizzazione – e il numero altissimo di dosi inoculate lo dimostra. Ciò dimostra che la macchina organizzativa è ormai rodata e raggiunge risultati lusinghieri apprezzati anche dai vertici sanitari. Oltre all’eccellente lavoro dei medici di base va apprezzata anche l’opera dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile: il loro costante impegno è davvero ammirevole”. Al Com di via Marcello Paternò la campagna di vaccinazioni prosegue anche nel prossimo weekend: sabato 22 e domenica 23 è già stata annunciata una nuova ‘due giorni’ con la stessa tipologia di queste settimane.