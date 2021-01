Biblioteca Casa di Quartiere: corsi di dizione, fotografia e scenografia finanziati dal Mibact

Sono in scadenza i termini per inscriversi a tre corsi gratuiti di dizione, fotografia e scenografia, proposti nell'ambito del progetto "Biblioteca Casa di Quartiere. Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare”, finanziato con fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'accordo operativo per la realizzazione dei percorsi progettuali, messi a punto dalla direzione Cultura e dall'ufficio Sistema Bibliotecario- Film Commission, ha avviato l'iter dei corsi. Tutti i cittadini maggiorenni possono aderire entro il 12 gennaio, per i moduli di fotografia e scenografia, o il 18 gennaio, per il percorso di dizione, con richieste via email all'indirizzo biblioteca.bellini@comune.catania.it sulla base dei modelli di domanda e degli avvisi già pubblicati nel sito del comune di Catania agli indirizzi:

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2021/default.aspx?news=78510

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx?news=78329

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx?news=78332

Per ulteriori informazioni è possibile anche telefonare al numero 0957151846. Le modalità di svolgimento delle attività, con presenza in aula (nei locali della biblioteca Bellini di via Antonino di Sangiuliano 307), e online, saranno soggette alle misure e ai decreti riguardanti il contenimento del contagio da Covid 19. Il percorso formativo di dizione “L'Arte di dire con Arte”, affidato all'associazione Retablo, ha l’obiettivo di fornire una serie di strumenti, competenze e conoscenze esperienziali finalizzati allo sviluppo della potenzialità espressiva all'interno di contesti sociali e privati. La proposta è articolata in 2 moduli di 35 ore, sviluppati in 14 giornate ciascuno. Le lezioni avranno la durata di 2,5 ore. Il corso di fotografia, affidato all'Accademia di Belle Arti, ha una durata di 50 ore e si prefigge l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti competenze sugli aspetti più significativi della fotografia digitale, attraverso percorsi di approfondimento di generi e autori di riferimento, aspetti tecnici e grammatica visiva. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, per un totale di 6 ore settimanali, a partire da sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 18, e in un secondo giorno da concordare. Il workshop sulla scenografia sostenibile, affidato anche questo all'Accademia di Belle Arti, è articolato in 90 ore complessive e ha l’obiettivo di sviluppare competenze in tema di scenografia quale strumento integrativo di rigenerazione urbana delle realtà territoriali del quartiere. Le lezioni si svolgeranno due giorni a settimana, per un totale di 6 ore settimanali, a partire da sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 15 alle ore 18, e in un altro giorno da concordare. Il tema guida delle attività riguardanti i corsi di fotografia e scenografia sarà, in linea con la mission del progetto Mibact, il romanzo di Italo Calvino “Le città invisibili”.