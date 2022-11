Bimbinbici 2022, domenica a Catania la manifestazione dedicata ai giovani ciclisti

L’Amministrazione comunale ha aderito all’evento BIMBIMBICI 2022 che si terrà domenica prossima, dalle 9 alle ore 12,30 con raduno in piazza Università. La pedalata si snoderà lungo il percorso delle strade cittadine concludendosi sempre nella piazza del rettorato. La manifestazione intende promuovere la mobilità attiva e sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i più giovani.

L’ iniziativa è infatti rivolta principalmente ai bambini e ai ragazzi, è promossa da Fiab Italia e organizzata a livello locale da FIAB Catania MontainBike Sicilia ASD, in collaborazione con UNICEF Sicilia – Comitato di Catania e con il partenariato di ARPA Sicilia. L’evento è organizzato grazie alla collaborazione dell’Ufficio del Mobility Manager del Comune di Catania è rappresenta una vera e propria occasione di festa per coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile.

Nell’ambito della manifestazione l’AMTS metterà a disposizione della cittadinanza, a titolo gratuito, alcune biciclette del servizio AmiGO, mentre la F.C.E. aderirà all’evento mettendo a disposizione della cittadinanza, a scopo promozionale ed a titolo gratuito, cento biglietti al servizio metropolitano. Ai primi 100 iscritti verranno offerti gadget e per tutti i presenti, a fine evento, omaggi estratti a sorte, offerti dagli sponsor.