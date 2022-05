Bike sharing integrato nei Paesi Etnei, presentato piano alla Regione

Un piano di mobilità sostenibile per i Paesi etnei. Lo hanno presentato ieri l’assessore all’innovazione tecnologica e smart city del comune di San Giovanni la punta, Piermaria Capuana insieme a Roberto Gambino, rappresentante della società On Electric Charge Mobility srl, all’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Marco Falcone.

L’assessore Capuana ha promosso così un tavolo di confronto pubblico-privato per avviare un percorso di rinnovamento delle modalità di trasporto locali che coinvolgerebbe tutti i comuni nell’area dei Paesi Etnei di Catania. “Abbiamo presentato un progetto integrato che si rivolge a un bacino di oltre 100mila abitanti realizzando una rete di mobilità sostenibile che coinvolga l’area dei Paesi Etnei. Programmando un servizio che rappresenterà un primo e importante passo “Green”, lavorando sullo sviluppo della mobilità ciclabile, in un quadro di azioni finalizzate a favorire la mobilità sempre più sostenibile.

“La Regione negli ultimi anni - ha commentato l’assessore Falcone - ha lavorato concretamente per incoraggiare la mobilità sostenibile, investendo sia sulle infrastrutture, come le piste ciclabili, sia sull’ambito di veicoli a basso impatto e reti di ricarica elettrica. Siamo, dunque, pronti a sostenere il percorso che San Giovanni La Punta e gli altri centri intraprenderanno per dotarsi di bici elettriche e relative stazioni di ricarica diffuse sul territorio, per spingere sempre più cittadini ad abbandonare l’auto privata e scegliere di muoversi in maniera green”.

Il progetto prevede un sistema di bike sharing a servizio dei cittadini e dei visitatori, per rendere più accessibili e sostenibili i comuni facenti parte dell’area dei paesi etnei. Un servizio innovativo che mette a disposizione biciclette pubbliche a pedalata assistita e relative stazioni di ricarica, integrato ad un sistema App per garantirne la completa automazione. Il progetto si rivolge all’ambito dei comuni di: San Giovanni La Punta, Pedara, Nicolosi, Mascalucia, Tremestieri, Trecastagni e Sant'Agata li Battiati e poggia su una stima di investimento di oltre 700mila euro che potrebbe attingere da diverse fonti di finanziamento, prima fra tutti il Pnrr.