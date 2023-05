Bilancio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, approvati il consuntivo del 2022 e il preventivo del 2023

Alla partecipata assemblea, tenutasi nella Biblioteca dell'Ordine, erano presenti per il collegio dei Revisori dei Conti, l'avvocato Giuseppe Romano e l'avvocato Enrico La Malfa, che hanno portato i saluti del presidente avvocato professore Vito Branca, assente per pregressi impegni istituzionali, l’Ufficio di presidenza del Coa e i consiglieri. Per Ninni Distefano, Presidente della massima istituzione forense etnea, è stata, “una bella giornata all’insegna dell’unitarietà, del dialogo e della trasparenza. L’unanimità del voto testimonia e certifica la partecipazione di tutti nella buona amministrazione del Consiglio. Ora, con il bilancio approvato, abbiamo uno strumento in più per tentare di dare risposta alle necessità e ai problemi dell’Avvocatura catanese, ma anche del nostro Tribunale, del sistema Giustizia e dei cittadini”.