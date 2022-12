Bilancio di previsione 2022/2024 approvato dal Consiglio comunale

Approvato il bilancio di previsione 2022-24 dal consiglio comunale di Catania nel corso della seduta di prosecuzione di ieri sera: 16 i consiglieri favorevoli e 7 gli astenuti. L'aula, presieduta da Sebastiano Anastasi, si è espressa anche su un emendamento di modifica alla proposta della stessa amministrazione. In questo caso sono stati 20 i sì e 4 i consiglieri astenuti. La delibera sul bilancio è stata introdotta nella seduta di mercoledì dalla ragioniera generale, Clara Leonardi.

Presente il commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, che, con i poteri della giunta, ha approvato il 28 ottobre il documento unico di programmazione e l'11 novembre lo schema di bilancio di previsione finanziario 22-24, funzionali al via libera definitivo del consiglio. L'emendamento ha previsto di applicare al bilancio 2022-2024 (competenza 2022) un avanzo accantonato/vincolato di 18.350.626,94 euro con modifiche effettuate nel rispetto degli equilibri di bilancio. Tra i diversi allegati figura pure il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024. Approvato all'unanimità dei 24 consiglieri presenti un ordine del giorno del consigliere Graziano Bonaccorsi sull'argomento "Fusione Sidra – Catania Rete Gas" che prevede in via preventiva di compiere i dovuti approfondimenti e di dotarsi degli strumenti utili (regolamento comunale) per attuare un sistema di governance capace di evitare ripercussioni negative sugli equilibri dell'ente. Richiesto un rinnovato impegno nell'acquisire idonei pareri da parte dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze) e del Mise (Ministero dello sviluppo economico) in via preliminare alla futura discussione dell'argomento in consiglio comunale.

"Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle previsioni sottoscritte dai vari direttori dell'amministrazione comunale, in considerazione del vincolo costituito dall'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dal piano di risanamento, oltre che delle condizioni esterne che hanno determinato eventuali scostamenti e conseguenti modifiche - afferma Leonardi -. Tra queste la pandemia e la crisi energetica con i vistosi aumenti dei costi e altri fattori esterni all'azione amministrativa del Comune".