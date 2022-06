Un anno fa la fusione tra Amt e Sostare: lunedì 4 luglio conferenza stampa di bilancio

Lunedì 4 luglio alle ore 10, nei locali della sede Amts in via Plebiscito 747 a Catania, si svolgerà la conferenza stampa per tracciare un bilancio dei risultati e dei vantaggi del primo anno di fusione tra la storica azienda di trasporto pubblico catanese e la società di gestione della sosta a pagamento sulle strisce blu in città. Ad intervenire alla conferenza stampa saranno il sindaco di Catania facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, l’assessore comunale alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, l’assessore comunale alla Mobilità e Infrastrutture, Giuseppe Arcidiacono e l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia. Nel corso dell’incontro a tutti i colleghi della stampa verrà distribuito materiale informativo sul primo anno di lavoro della nuova Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta s.p.a.