Bilancio partecipato Acireale, oggi e domani le ultime due giornate per esprimere il voto rispetto alle cinque idee progettuali

Oggi la penultima giornata utile per esprimere un voto rispetto alle 5 idee progettuali relative al “Bilancio partecipato”. I seggi allestiti al Centro Direzionale di via degli Ulivi n. 21, e all’Ufficio Urp del l Palazzo di Città, con ingresso da via Lancaster n. 13, resteranno attivi oggi sino alle 13 e domani dalle 9 alle 13. Le idee progettuali sottoposte al voto della cittadinanza sono “Rallenta per una vita in più”, proposto da don Claudio Catalano per conto della Parrocchia Santa Maria Ammalati, “Stazzo ha a cuore la salute”, proposto da Salvatore Greco, “Realizzazione di un campetto multidisciplinare (pallacanestro e pallavolo), proposto da Lino Russo, “Luce alla storia. Riaccendiamo le luci in piazza Lionardo Vigo (San Sebastiano), proposto da Fabrizio Pugliatti, “Restauro della statua di Gesù Redentore”, proposto da Giuseppe Zappalà. L’iter è stato seguito dall’assessorato al Bilancio, retto dal rag. Francesco Coco, e curato nei dettagli dall’Area Finanziaria, diretta dal dott.ssa Maria Antonia Battaglia, con responsabile unico del procedimento la dott.ssa Loredana Greco. Il comitato tecnico che ha valutato le istanze era presieduto dal sindaco, Stefano Alì, e composto dall’assessore Francesco, Coco, dal dirigente dell’Area Tecnica, Andrea Giudice, e da Loredana Greco.