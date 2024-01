L'attività della polizia ferroviaria, i numeri del 2023: controllate oltre 30 mila persone nella provincia etnea

La polizia ferroviaria della Sicilia, nel corso del 2023, ha intensificato i servizi di controllo del territorio di competenza al fine di prevenire e contrastare illeciti in ambito ferroviario. L’attività posta in essere ha consentito di controllare, a livello regionale, 179.559 persone (+10% rispetto al 2022), di cui 28.452 a bordo dei treni regionali e 7.074 a bordo dei convogli a lunga percorrenza, numeri che si traducono in +49% delle identificazioni a bordo dei treni da parte degli agenti della Polfer. Per garantire i servizi sono state dislocate 17.166 pattuglie (+8%), in divisa e in abiti civili, che hanno presidiato gli scali e le linee ferroviari siciliani, nonché 4.152 treni (+19% rispetto all’anno precedente).

I veicoli controllati sono stati invece 1.973, mentre le contravvenzioni elevate 651 (+68%) di cui 231 riguardanti le diverse fattispecie di violazioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria (+53%) come la presenza indebita in aree interdette, l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello con le barriere abbassate. I controlli capillari sul territorio di competenza hanno permesso di arrestare 27 persone (+12%), denunciarne 205 (+12%) e procedere al sequestro di 6 armi bianche, 4.200 euro di banconote contraffatte e di circa 13 gr di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre recuperati e restituiti ad RFI circa 120 kg di rame trafugato da infrastrutture ferroviarie mentre circa 8 tonnellate di metalli misti e rifiuti speciali pericolosi sono stati sequestrati ad imprese operanti illecitamente nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti.

Per quanto riguarda i numeri relativi alla provincia etnea, le pattuglie impegnate sono passate da 1378 del 2022 a 2016 del 2023. Le persone controllate sono state nell'ultimo anno 30.200 rispetto alle 26.252 del 2023. Le contrevvenzioni elevate sono state nella provincia etnea 81 ( rispetto alle 35 del 2022). Violazioni al codice della strada da 68 a 247. Persone denunciate da 26 a 62 e arrestati da 3 a 6 nell'ultimo anno.

Nel corso del 2023 sono state pianificate, in tutta la Sicilia, 41 giornate di controlli straordinari organizzate a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. In particolare sono state svolte: 15 operazioni denominate “Stazioni Sicure”, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite; 13 operazioni “Rail Safe Day” finalizzate al contrasto dei comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti in ambito ferroviario; 11 Operazioni “Oro Rosso” contro il fenomeno dei furti di rame ai danni delle infrastrutture ferroviarie; 2 operazioni “RailPol Rail Action Day Active Shield” durante le quali sono stati effettuati servizi di carattere preventivo e repressivo per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e possibili atti di interferenza illecita alla sicurezza del trasporto ferroviario. A queste giornate sono state affiancate 2 settimane intere di controlli: con l’operazione “Railpol Action Week”, organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dall’Associazione Rilpol di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europee, i Paesi aderenti hanno intercettato i fenomeni criminosi maggiormente diffusi e garantito la security e la safety nelle aree ferroviarie; con l’ “Action week merci pericolose” sono stati effettuati controlli straordinari ai convogli trasportanti merci pericolose in entrata ed in uscita dalla Sicilia.