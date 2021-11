La polizia denuncia il titolare di una sala giochi non in regola con le autorizzazioni

Gli agenti del commissariato di polizia di Adrano, durante un servizio di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo, hanno denunciato un uomo di 34 anni che gestiva una sala giochi senza essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie. Il locale in questione è poco distante dal Castello ed i poliziotti hanno accertato che il titolare aveva installato, reso funzionanti e messo a disposizione dei clienti un calcio balilla e un tavolo da biliardo, senza avere mai provveduto alla richiesta della relativa licenza né all'affissione della tabella dei giochi proibiti. Il locale, oltre alle sanzioni previste per le mancanza delle licenze necessarie, è stato inoltre destinatario di un provvedimento di chiusura per cinque giorni in quanto il gestore non ha ottemperato alle misure previste per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19. Anche un avventore è stato sanzionato poiché non indossava la mascherina di protezione.