Bimbo di sei mesi muore dopo una caduta dal fasciatoio

Un neonato di 6 mesi è deceduto questa mattina presso l'ospedale Cannizzaro. In seguito alla caduta da un fasciatoio nella sua abitazione di Agira, era stato dapprima ricoverato presso l'ospedale di Enna e poi, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, era giunto a Catania nel pomeriggio di ieri a bordo di un elicottero decollato da Caltanissetta per essere operato dai neurochirurghi. I medici hanno effettuato due interventi sul piccolo paziente, che aveva un imponente ematoma, senza però riuscire a salvarlo, considerato anche il sopraggiungere di un secondo ematoma. Il piccolo è stato sempre in terapia intensiva, senza mai essere vigile.