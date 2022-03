Videocamere ed agenti sotto copertura nella piazza di spaccio di via Ustica: i nomi degli arrestati

Nonostante le barriere e le fortificazioni allestite dal gruppo criminale nella piazza di spaccio di via Ustica, gli investigatori della sezione antidroga, sono riusciti a nascondere videocamere, riprendendo per mesi il fiorente traffico di stupefacenti e ottenendo gravi inizi di colpevolezza a carico degli indagati. Il commercio si svolgeva in base a 5 precisi turni di spaccio, suddivisi per luoghi e distribuiti su diverse fasce orarie, ed avveniva sia in strada che all’interno di alcune abitazioni fortificate gestite dall’organizzazione.

Agenti sotto copertura, per mesi, hanno acquistato cocaina dagli ignari spacciatori filmando le cessioni e i volti dei pusher che si alternavano nei turni di spaccio e consentendo di fornire una adeguata risposta investigativa a questa nuova diffusa modalità di gestione che, per sfuggire alle videoriprese, ha arretrato il raggio di azione all’interno di luoghi chiusi.

Per incrementare il proprio “giro d’affari” illecito, l’organizzazione criminale gestiva la “piazza di spaccio” di via Ustica secondo canoni di vera e propria strategia “commerciale”. Ad esempio, in occasione della vigilia di Natale, al fine di fidelizzare gli acquirenti, i capi promotori facevano giungere presso la “piazza di spaccio” una grossa fornitura di panettoni che venivano regalati come omaggio natalizio ai numerosi soggetti che, come ogni giorno, acquistavano le dosi di cocaina e marijuana.

I nomi degli arrestati:

Custodia in carcere per:

ALTAVILLA Sebastiano Mirko (cl.1993); BARBATO Maria (cl. 1967); BARBATO Nino Mario ( cl.1984); CAUDULLO Claudio (cl.1994); CAUDULLO Concetto ( cl.1966); CAVALLARO Alfio (cl. 1965); COCOLA Enrico Marco (cl. 1985); COCOLA Michelangelo Maurizio (cl. 1966); CONSOLI Concetto Renato (cl. 1968); CONSOLI Silvio (cl. 1970); CURIA Vito Andrea (cl. 1989); GANGI Vito Claudio (cl. 1967); GIUFFRIDA Salvatore (cl. 1968); GUERRERA Sebastiano (cl. 1989); IERNA Antonino Michael (cl. 1997); IERNA Filippo (cl. 1984); IERNA Tanino Dario (cl. 1986); LANZAFAME Stefano (cl. 1988); MANTIA Alfredo (cl. 1964); RAZZA Giuseppe (cl. 1972); RUGGERI Angelo Massimo (cl. 1978); SANTORO Angelo (cl. 1975); SCIUTO Antonino (cl. 1977); SENTINA Sergio (cl. 1975); VACCALLUZZO Fabio (cl. 1990); VACCALLUZZO Maurizio (cl. 1989) VENTALORO Carmelo (cl. 1964) VENTALORO Giuseppe (cl. 1985); VENTALORO Mirko (cl. 1989) ZAPPALÀ Alessandro Carmelo (cl. 1970)

Agli arresti domiciliari.

31. DI PASQUALE Nicola (cl. 1946);

32. CRISAFULLI Filippa (cl. 1988);

33. LAURIA Salvatore (cl. 1965).

Destinataria dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e/o domicilio: