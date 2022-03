/ Via A. Vespucci

Blitz della polizia municipale al mercatino delle pulci: sequestrati alimenti e prodotti per la casa

Due sequestri di merce alimentare e prodotti per la casa e l'igiene sono stati effettuati nella giornata di ieri nell'area del mercatino delle pulci di via Amerigo Vespucci. Parte degli articoli sono stati devoluti in beneficenza alla Caritas diocesana