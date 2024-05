Ex Blutec, Mimit: "Su vendita a Pelligra abbiamo agito nel pieno rispetto della legge"

E' caos sul bando per il rilancio dello stabilimento ex Blutec, prima ancora Fiat di Termini Imerese, aggiudicato nel mese di marzo al gruppo guidato dall'imprenditore Ross Pelligra, presidente della squadra di calcio del Catania. Un ricorso ne avrebbe però arrestato l'iter. All'Ansa, il ceo di Sciara Holding, Fabio Bertolotti spiega che il loro "ufficio legale ha notificato al Mimit, al gruppo Pelligra e ai commissari dell'ex Blutec" il documento del ricorso "perchè le nostre richieste di accesso agli atti sono state eluse".

Sciara Holding Limited e Smart city Group scrl hanno, infatti, partecipato al bando ex Blutec per la vendita dello stabilimento di Termini Imerese. Dopo avere valutato le offerte i commissari straordinari hanno considerato idonea quella del gruppo Pelligra. "L'accesso agli atti ci permetterebbe di avere contezza rispetto alla scelta fatta dai commissari - precisa Bertolotti - Sappiamo cosa abbiamo proposto noi, ma non conosciamo, e non siamo i soli, il progetto di Pelligra".

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una nota, ha puntualizzato alcuni aspetti della procedura di vendita: "Il gruppo Pelligra è risultato aggiudicatario della business unit di Termini Imerese in esito ad una procedura di gara che ha portato i commissari straordinari della Blutec a valutare tale offerta come la migliore, tra quelle pervenute, per il rilancio del polo industriale, sulla base dei criteri stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara". "La procedura di vendita si è svolta sotto la vigilanza del ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha costantemente agito nel pieno rispetto della legge, valutando l'affidabilità del progetto e la solidità patrimoniale del proponente, al fine di salvaguardare oltre 540 lavoratori, tutti ad oggi in Cigc, e garantire al contempo la massima tutela del ceto creditorio, scongiurando il pericolo di una conversione in fallimento dell'amministrazione straordinaria - aggiunge la nota - Si ricorda che le amministrazioni straordinarie sono regolate da una disciplina speciale che è dettata dal d.lgs. 270/1999 (cd. Prodi bis) e dl 347/2003 (cd. L. Marzano), diversa rispetto a quella del codice dei contratti pubblici", conclude la nota.