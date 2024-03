"Bobcat" rubato e ritrovato grazie al gps, era nascosto dentro un camion

Lo scorso 25 marzo, gli agenti delle volanti sono intervenuti nel quartiere Nesima Superiore, dove un cittadino riceveva il segnale del sistema satellitare gps installato su un “bobcat” rubato quella mattina. Spesso questi mezzi vengono rubati allo scopo di utilizzarli come ariete per furti agli esercizi commerciali o presso i distributori automatici di banconote.

Il mezzo, che apparteneva all’azienda presso la quale lavorava chi ha richiesto l'intervento, è stato segnalato in una determinata zona del quartiere. A quel punto, l’equipaggio della volante, restringendo l’area d’intervento all’interno del piazzale di un capannone, ha trovato il “bobcat” provento di furto, all’interno di un autoarticolato con cassone.

Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’autoarticolato è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti, volti a verificare le responsabilità del proprietario in ordine al possesso del bene. Insieme a lui, sono stati svolti accertamenti in merito alla posizione del titolare del capannone, anch’egli segnalato all’autorità giudiziaria.