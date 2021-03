Asec passa alla "bolletta smart": si potrà pagare anche con paypal

La “bolletta smart” arriva anche da Asec Trade, per rilanciare l’azienda partecipata e proseguire nel percorso di digitalizzazione e dematerializzazione già da tempo intrapreso. Il nuovo servizio per gli utenti è stato presentato stamattina, presso gli uffici di via Cristoforo Colombo, alla presenza del Sindaco di Catania Salvo Pogliese, del presidente di Asec Trade Giovanni La Magna, dei componenti del cda dell’azienda Carmela Anna Condorelli e Giovanni Scannella oltre al dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone. Accanto a loro, gli esperti Leonardo Leone e Fausto Schilirò Rubino.

“Bolletta smart rappresenta la nuova frontiera della fatturazione- afferma il presidente La Magna- l’ennesimo obiettivo che raggiungiamo con il preciso scopo di migliorare l’esperienza in Asec Trade per i nostri clienti. Il vero processo di digitalizzazione dell’azienda che ci proietta verso nuovi mercati e ad allargare il nostro bacino di utenti. Ringrazio il Sindaco della sua presenza oggi- continua La Magna- noi procediamo con il percorso che mi sono prefissato sin da quando sono stato nominato presidente: una società energetica punto di riferimento per la Sicilia Orientale”. Con il libero mercato, l’Asec Trade entra anche nelle provincie di Enna e Siracusa e guarda anche all’utenza di Messina. “Desidero fare i complimenti al presidente La Magna, al Cda ed ai dirigenti dell’Asec Trade per questa ennesima lodevole iniziativa- sottolinea il Sindaco di Catania Salvo Pogliese- immaginare servizi aggiuntivi, utilizzando le nuove tecnologie per avvicinare l’utente alle società partecipate, rappresenta un’assoluta priorità che la gente richiede”.

Con “bolletta smart”si potrà pagare comodamente attraverso carta di credito o circuito Paypal. Attraverso un sms o una email, l’azienda invierà a tutti i suoi clienti un link per navigare all’interno della bolletta interattiva. In questo modo si potrà accedere a tutti i suoi contenuti tenere sotto controllo le proprie spese, monitorare i propri consumi e tanto altro ancora. Con “bolletta smart” l’utente potrà anche visionare la propria anagrafica e segnalare eventuali correzioni, fare il download della bolletta, impostare la scadenza per il pagamento della bolletta.