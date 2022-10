Caro bollette, quasi 5 milioni di italiani non riescono a pagarle

Il caro energia non molla la presa e così sempre più famiglie non riescono a pagare le bollette e le rate del condominio. Negli ultimi nove mesi 4,7 milioni di italiani avrebbero saltato il pagamento di una o più bollette di luce e gas. Secondo l'indagine commissionata da Facile.it, a questi si aggiungono altri 3,3 milioni di individui che a breve potrebbero trovarsi nell'impossibilità di pagare le prossime fatture.

Molte persone si ritrovano costrette addirittura a chiedere aiuto per mangiare, facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari. Secondo la Coldiretti stiamo parlando di circa 2,6 milioni di persone.

Non solo bollette ma anche rate del condominio

Quasi 2 morosi su 3 (62%) hanno affermato che è la prima volta che saltano il pagamento delle bollette. Il fenomeno sembra riguardare anche le spese condominiali. Secondo l’indagine sono oltre 2,6 milioni gli italiani che hanno saltato una o più rate del condominio.

A livello geografico il tasso di morosità è più alto al Centro Italia (11,5%) e al Sud e nelle Isole (11,2%), considerando che a livello nazionale la percentuale di chi ha dichiarato di non aver pagato una o più bollette negli ultimi 9 mesi è pari al 10,7%.

Energia, stangata da oltre 4.700 euro nel 2023

Il peggio deve ancora venire. Secondo il Codacons la stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani potrebbe raggiungere nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi +2.500 euro a nucleo rispetto le tariffe in vigore a fine 2021.

In difficoltà anche le imprese, con "l'emergenza energetica che quest'anno comporterà una stangata da 110 miliardi". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, invita la maggioranza uscita dalle elezioni a "salvare l’industria, perché senza non c’è Italia" e a fare presto perché l'emergenza del caro energia che colpisce cittadini ed imprese va affrontata in tempi rapidissimi.

