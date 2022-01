Caro bollette, Confindustria Catania: una task force contro gli aumenti

Confindustria Catania ha attivato un'apposita task force che sta monitorando l'andamento della situazione raccogliendo le segnalazioni delle aziende circa le difficoltà incontrate di fronte dell'emergenza rincari e alle strategie di contrasto messe in atto per resistere all'escalation dei prezzi. Lo rende noto la stessa associazione. "L'impatto dei maggiori costi - afferma il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco - si sta abbattendo in primis, come è evidente, sulle imprese energivore, ma riguarda in modo trasversale tutti i settori produttivi. A peggiorare la situazione contribuisce il problema del caro materiali che per alcuni prodotti, legno e acciaio per esempio, ha fatto segnare aumenti a tripla cifra. Per questo, in assenza di interventi immediati, non solo sarà difficile dare slancio a quella ripresa che si stava prospettando anche per la nostra economia, ma si rischia il fermo di molte attività" .

"Gli interventi adottati dal Governo con il Decreto approvato il 21 gennaio scorso - aggiunge Biriaco - sono un passo avanti nella direzione giusta, ma non sono sufficienti a coprire gli extra costi sopportati dalle imprese. Temiamo che molte attivita' non potranno reggere questi aumenti. Per questo occorrono misure che da un lato puntino a soluzioni strutturali, dall'altro diano un aiuto immediato alle imprese fornendo loro la liquidita' necessaria a fronteggiare la situazione". Il desk a supporto del sistema produttivo catanese, denominato "Caro Energia", al quale potranno rivolgersi anche le imprese non associate, è già attivo presso gli uffici di Confindustria Catania ed è raggiungibile allo 095 3420006.