Coronavirus, in Sicilia 1.014 nuovi positivi: 14 i morti, salgono leggermente i ricoveri

E' quanto emerge dal bollettino giornaliero sul Covid diffuso dal ministero della Salute, che colloca la Sicilia sempre al nono posto per numero di contagi giornalieri. Sono 898 pazienti in ospedale in regime ordinario, 150 quelli in terapia intensiva. A Catania 223 nuovi positivi