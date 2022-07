Stabili le condizioni del paziente ricoverato al San Marco a causa del "Vaiolo delle scimmie"

In merito alle condizioni del paziente affetto dal "Vaiolo delle scimmie", ricoverato in isolamento nell’unità di malattie infettive dell’ospedale San Marco di Catania, grazie anche alla collaborazione con i sanitari dei pronto soccorso dei due presidi aziendali e alla diagnosi effettuata in tempi rapidi dal laboratorio del Policlinico “Giaccone” di Palermo, il direttore del reparto, Arturo Montineri ha emesso un nuovo bollettino medico, "Le condizioni del paziente attualmente sono stabili rispetto ai giorni scorsi. Si registra tuttavia - si legge nella nota del San Marco - una riduzione delle lesioni cutanee tipiche della malattia. Il paziente rimane ricoverato per la prosecuzione degli accertamenti e delle cure del caso".