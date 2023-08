Bollino rosso sul fronte degli incendi nella provincia etnea

Bollino rosso sul fronte degli incendi per la giornata di oggi in quattro province siciliane: Palermo, Enna, Catania e Siracusa. Il dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina, ha diramato un avviso di rischio incendi e ondate di calore a partire dalla mezzanotte di ieri e per le successive 24 ore. In queste quattro province è stato fissato un livello di allerta rosso ('Attenzione'), nelle altre cinque, invece, il livello è giallo ('Preallerta').

Nel bollettino diramato dal dipartimento della Protezione civile, per la provincia etnea, si legge: "Le condizioni meteo-climatiche e l'umidita? del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensita? del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce".

Il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha disposto già dalla giornata di ieri il presidio e il pattugliamento del territorio ad alto rischio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania: "Tutte le Organizzazioni di Volontariato specializzate in antincendio devono presidiare operativamente il territorio ai fini di deterrenza e di prevenzione incendi nonchè di supporto e assistenza dei Vigili del Fuoco e della Forestale. Le restanti Associazioni disponibili si attivino per attività di prevenzione a supporto. I Dirigenti responsabili delle province e i funzionari del Nucleo Operativo Pronto Intervento NOPI della Protezione Civile Siciliana sono tenuti a procedere".