Lancia bomba carta al "Massimino", Daspo per un tifoso 46enne

Daspo di due anni per un tifoso del Catania, colpevole di aver acceso in curva nord, lo scorso 3 marzo durante la partita Catania - Monterosi, alcuni artifici pirotecnici che hanno provocato un concreto pericolo per gli spettatori che si trovavano sugli spalti. Il tifoso è stato individuato dopo delle indagini supportate anche da immagini video del sistema a circuito chiuso dello stadio "Angelo Massimino". Il tifoso, 46enne, è stato segnalato all'autorità giudiziaria in stato di libertà per le previsioni della normativa antiviolenza negli stadi.