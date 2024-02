Tentata rapina al distributore di sigarette, parla il titolare: "Nella zona è il terzo assalto in pochi giorni"

"In zona è il terzo tentativo di furto a un distributore di sigarette. Servono più sicurezza e controlli". E' l'allarme lanciato dal titolare della rivendita di via Vincenzo Giuffrida che questa notte, intorno alle 3, è stata teatro di un tentativo di furto ai due distributori che vendono sigarette. Il secondo fatto. Un episodio di cronaca che fa il paio con l'assalto alla stazione di servizio Lukoil, avvenuto sempre la notte scorsa, a San Giovanni La Punta.

Non è stato un atto intimidatorio

Non un atto intimidatorio però, ma un tentativo di rapina, racconta mentre con i tecnici sta riparando uno dei due distributori danneggiati. "Il fatto che non sia il primo caso negli ultimi tempi - continua - fa pensare che la matrice di questi assalti sia la stessa. Sicuramente non pensiamo sia un atto intimidatorio, perchè come risulta dalle immagini delle telecamere, chi ha assaltato il distributore aveva con se un sacco per portare via il bottino".

Danneggiata un'apparecchiatura da 30 mila euro

Poi l'appello per intervenire e bloccare una escalation: "Sono necessari più controlli in prossimità di attività come la nostra. Chiediamo più sicurezza. Il proliferare di queste rapine potrebbe essere anche riconducibile al venir meno dei sussidi statali. L'emergenza sociale cresce e questi sono i risultati. Ripeto, ultimamente sono tanti i casi di tentate rapine, a distributori di sigarette e stazioni di servizio. Per portare via pochi pacchetti di sigarette, i malviventi hanno danneggiato l'apparecchiatura da 30mila euro".

Cosa è successo

I banditi hanno semidistrutto un distributore automatico di sigarette, e fallito l'assalto a un altro, posizionando due grossi petardi, sventrandone uno e asportando il contenuto. Il fatto è accaduto questa notte in una ricevitoria in via Vincenzo Giuffrida, poco dopo le 3 ed il bottino dei malviventi è ancora da quantificare. La rivendita di tabacchi è dotata di sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite dagli agenti di polizia della sezione volanti della questura di Catania, intervenuti sul posto la notte scorsa, insieme a una squadra dei vigili del fuoco.

Un secondo ordigno non esploso

Esaminando il punto della rapina, gli agenti hanno accertato che, all’interno della feritoia dell’altro distributore, vi era un altro ordigno artigianale, una bomba carta, rimasto, però, inesplosa. Hanno quindi richiesto l'intervento dell'unità specializzata degli artificieri della polizia. Nel frattempo hanno messo in sicurezza l’area, approntando immediatamente un cordone di sicurezza, evacuando la zona e chiudendo al transito le vie di accesso e di transito, sia pedonale che veicolare.

E' caccia agli autori del colpo

Dopo aver analizzato lo scenario e preparato le strumentazioni a disposizione, gli artificieri hanno eseguito il loro intervento. In particolare, un'unità munita di tuta antiesplosione ha bloccato l’apertura a molla della feritoia e, utilizzando specifico strumento, ha provveduto alla rimozione in sicurezza dell’ordigno, trasportandolo in luogo idoneo per le successive analisi radiografiche, eseguite con l’apposito strumento in dotazione, che ha rilevato la presenza di materiale esplodente all’interno. Terminate le operazioni di messa in sicurezza dell'area, è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di rito. Ora è caccia agli autori della rapina.