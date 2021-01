Lancia "bombe-carta" nei cassonetti di Librino: a casa aveva anche droga

Nella giornata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo di 20 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di manufatto esplosivo artigianale. I poliziotti sono intervenuti nel quartiere di Librino a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della questura circa la presenza di due individui, dei quali erano stati forniti specifici dettagli sull’abbigliamento e sul mezzo a bordo del quale viaggiavano, che facevano esplodere degli ordigni esplosivi artigianali, "bombe-carta artigianali", lanciandoli all’interno di alcuni cassonetti della nettezza urbana. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente rintracciato uno dei due individui segnalati il quale, alla vista delle Volanti, è precipitosamente fuggito, disfacendosi di un manufatto artigianale esplosivo.

Dopo un animato inseguimento, il fuggitivo è stato definitivamente fermato all’altezza del civico 16 di Viale Moncada: ma anche in tale circostanza, nonostante la presenza degli operatori della polizia di Stato, l’uomo si è disfatto di un ulteriore petardo che successivamente è stato recuperato, sequestrato e repertato da personale del nucleo artificieri. Il soggetto responsabile delle esplosioni è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato rinvenuto l’accendino utilizzato per innescare il materiale esplodente. L'equipaggio della volante si è poi recato presso l’abitazione del ragazzo fermato. E' stata quindi rinvenuta della droga, del materiale per il relativo confezionamento, denaro contante presumibilmente provento dell’attività illecita di spaccio ed una pistola a salve, priva di tappo rosso. Il materiale esplodente sequestrato, rivelatosi di micidiale potenza, è stato fatto brillare dagli agenti del Nucleo Artificieri.