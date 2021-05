Due bombe davanti ad un negozio di via Caracciolo, evacuato uno stabile

Due ordigni rudimentali sono stati posti la notte scorsa davanti la saracinesca di un negozio di via Ammiraglio Caracciolo a Catania. Uno è esploso, provocando pochi danni. L'esplosione è stata udita da una pattuglia di vigili urbani che aveva finito il turno di lavoro e che ha notato due giovani fuggire su uno scooter e poi a piedi, facendo perdere le loro tracce. Il mezzo è risultato essere stato rubato poco prima. Sul posto dell'attentato sono intervenuti i vigili del fuoco e pattuglie delle volanti e della squadra mobile e della polizia locale. Artificieri della polizia hanno provveduto a fare brillare il secondo ordigno, ma prima, per precauzione, hanno fatto sgomberare il palazzo dove si trova il negozio. Indagini sono in corso su movente e autori del gesto. Nessun danno all'edificio: l'ordigno esploso, come riferiscono i vigili del fuoco, pare fosse una bomba-carta. Potrebbe trattarsi di una intimidazione.