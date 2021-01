Stanziati i fondi dal Ministero per le bonifiche dei siti abbandonati

“Dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa sono stati stanziati oltre 105 milioni di euro per le bonifiche di siti abbandonati: 13 per quelli della Sicilia. Ora toccherà alla Regione indicare i siti da bonificare”. Lo dichiara in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle Eugenio Saitta. “Stiamo parlando di centinaia di siti in tutta Italia, per lo più discariche e vecchie fabbriche abbandonate, per le quali non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale” spiega l'esponente del Movimento 5 Stelle. "Luoghi che inquinati e inquinanti che stanno lí a volte da decine di anni. Il 50% si trova al centro nord e il 50% al sud. Finalmente lo Stato, con il ministro dell'Ambiente Costa, se ne prende carico stanziando 105 milioni di euro ripartiti tra le Regioni. Adesso la Regione ha un compito importantissimo e noi del Movimento vigileremo affinché questi fondi siano spesi presto e bene. Questa battaglia per l'ambiente è solo all'inizio e parla al cuore dei nostri territori” conclude Saitta.