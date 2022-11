Biancavilla, pubblicato avviso pubblico per l'erogazione del "bonus caregiver"

Nel sito del Comune di Biancavilla è stato pubblicato l’avviso pubblico del distretto sanitario D12 che riguarda l’erogazione di un bonus per i caregiver (il familiare che occupa un ruolo informale di cura). Possono presentare istanza, presso i comuni di residenza del Distretto sociosanitario che comprende i comuni di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. L’accesso al contributo economico, sia per i caregiver dei gravi, sia per i caregiver dei gravissimi, verrà erogato, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale e sulla base del numero di istanze ammesse. Sarà il Comune ad effettuare il controllo dei dati forniti da ciascuno dei residenti. Il modello di istanza è disponibile preso gli uffici dei Servizi sociali del Comune di Biancavilla oppure può essere scaricato dal sito: https://biancavilla-api.cloud.municipiumapp.it/s3/675/allegati/caregiver_avviso_bonus_sostegno_cura-e-assistenza.pdf.