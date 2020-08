Entro trenta giorni scade la domanda per il contributo ai canoni di locazione

Il bando pubblico e lo schema di domanda di concessione del contributo economico regionale per l'integrazione delle spese di affitto relative alla locazione anno 2018 agli aventi dirittto, sono scaricabili dal sito internet del comune di Catania alla voce “Avvisi” e disponibili anche nell' urp di Palazzo degli Elefanti, nei Municipi decentrati, nei centri sociali e nell'ufficio gestione di Edilizia Residenziale e non Residenziale Pubblica e Social Housing sito in piazza Spedini 5. Il termine di presentazione delle domande è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le stesse dovranno pervenire all'Ufficio di Protocollo Generale sito in piazza Duomo, a mezzo raccomandata postale, anche non statale, o tramite pec all'indirizzo comune.catania@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 03 settembre 2020.

