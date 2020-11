Bonus mobilità, un server catanese va in tilt e migliaia di utenti "in coda"

Tutto bloccato per il bonus mobilità. Il sistema è andato in crisi anche per via di un mancato funzionamento con una società con sede a San Gregorio che fornisce l'identità digitale. Sul profilo Fb dell'azienda, la Sielte cloud, è apparso nel primo pomeriggio una comunicazione rivolta agli utenti: "Ci scusiamo per il disagio. l'alto numero delle richieste di accesso tramite Spid per ottenere il bonus mobilità ha causato un sovraccarico di dati, problema comune anche ad altri fornitori. Il servizio tornerà alla piena efficienza nel piu' breve tempo possibile".

Nonostante a ciò anche in serata l'accesso è risultato difficoltoso. Gli utenti sono stati connessi tutto il giorno tentando l'accesso tramite Spid con lunghissime attese dovute alle migliaia di persone in coda.