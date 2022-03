Bookiply rivoluziona il settore casa vacanze in Sicilia con l'apertura di un nuovo ufficio a Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

L'apertura di una nuova stagione e di nuove opportunità nel settore del turismo è all'insegna di un'estate da record nel mercato delle case vacanza in Sicilia. I dati condivisi dalla piattaforma Bookiply segnano un trend marcatamente positivo.

Le ricerche per la Sicilia sono più che raddoppiate a febbraio 2022 rispetto a gennaio 2021. La regione, si classifica come seconda destinazione di viaggio italiana più popolare per l'estate 2022.

Boom di prenotazioni per l’estate 2022, quasi la metà di tutte le case vacanza in Sicilia sono state già prenotate.

La richiesta media è quasi raddoppiata per le case vacanze in Sicilia: il volume delle prenotazioni ha mostrato una crescita del 57% dal 2019 al 2021, nonostante la pandemia e l’aumento medio dei prezzi (+31.90% nel 2022 rispetto al 2019).

Un'opportunità cruciale per i proprietari di case vacanza italiani per accelerare la loro attività e la trasformazione digitale.

Il gruppo Holidu, una delle aziende travel-tech in più rapida crescita a livello mondiale e specializzata nel mercato delle case vacanza (www.holidu.it), ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo ufficio della controllata Bookiply in Italia (www.bookiply.it) e la nomina di Luciana D’Imprima quale Area Lead Sicilia a sostegno della sua rapida espansione.

Bookiply offre una soluzione “tutto incluso” per i proprietari di case vacanza e ha già visto la Sardegna diventare uno dei mercati leader in Europa. Il nuovo ufficio in Sicilia, tra le destinazioni di viaggio più richieste al mondo, è una componente chiave nei piani di espansione di Bookiply.

Previsioni promettenti per un'altra estate da record per le case vacanza siciliane

La pandemia sembra pian piano rallentare e i dati mostrano segnali promettenti per un'altra estate da record per il mercato delle case vacanza. Infatti, in Italia, ben il 57.5% delle prenotazioni effettuate nelle ultime tre settimane sono per l'estate 2022. La Sicilia si trova in condizioni particolarmente favorevoli: le ricerche su Holidu, che conta più di 30 milioni di utenti ogni mese, per le destinazioni in Sicilia sono aumentate di oltre il doppio in un solo anno.

"Se nel corso del 2020 le prenotazioni last-minute erano molto più rilevanti, oggi osserviamo un cambio di marcia tra i viaggiatori, i quali stanno riprendendo l'abitudine di prenotare le vacanze con largo anticipo" è il commento di Luciana D’Imprima di Bookiply. Infatti, il 38% delle case vacanza presenti in Sicilia sono state già prenotate per il mese di agosto 2022.

I viaggiatori spendono di più per le loro vacanze in Sicilia rispetto a prima della pandemia

Da quando è iniziata la pandemia, la domanda per le case vacanza ha mostrato un forte incremento, confermandosi la tipologia di alloggio preferita dai viaggiatori. Questo aumento della domanda ha avuto un effetto anche sui prezzi: infatti, il prezzo medio per una casa vacanza in Italia è aumentato del 27% (mediamente 168 Euro a notte per affittare nella prossima estate). In Sicilia c’è stato un incremento dei prezzi del 32% nel 2022 rispetto al 2019 (153 Euro in media a notte).

È altrettanto interessante notare che l’incremento dei prezzi delle case vacanze non sembra scoraggiare le prenotazioni. I viaggiatori sono disposti a spendere cifre maggiori per le loro vacanze: il volume medio delle prenotazioni per una casa vacanza in Italia è aumentato del 57% nel 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Nello specifico in Sicilia, la quantità media di prenotazioni è aumentata maggiormente rispetto alla media nazionale, raggiungendo un volume di prenotazioni del 57% superiore nel 2021 rispetto al 2019, quasi il doppio in soli due anni.

"La pandemia ha avuto un impatto senza precedenti anche sulle abitudini dei viaggiatori, oggi alla ricerca di vacanze di maggiore qualità” commenta D’Imprima di Bookiply. "Il focus è sulle esperienze più autentiche, quelle realmente a contatto con la realtà locale e i rispettivi abitanti”.

La Sicilia tra le destinazioni di viaggio domestico più popolari in Italia

La regione si conferma tra le destinazioni italiane più popolari per l’estate 2022 per i viaggi domestici. Nella top 5 delle regioni più popolari per l'estate 2022 troviamo:

Sardegna Sicilia Toscana Puglia Trentino – Alto Adige

La Sicilia rimane quindi una destinazione estiva fortemente gradita dai viaggiatori italiani. Confermato anche il forte interesse da parte dei viaggiatori internazionali: secondo i dati riferiti all’anno 2021, l’interesse per la regione Sicilia è aumentato particolarmente tra i viaggiatori tedeschi e olandesi.

La digitalizzazione di un mercato in crescita, ma ancora frammentato

Johannes Siebers, Amministratore Delegato del gruppo Holidu, commenta: "Il nuovo ufficio italiano di Bookiply a Catania ci permette di essere più vicini ai proprietari delle case vacanza in Sicilia. Oltre alle regioni italiane che già coprivamo, abbiamo identificato la Sicilia come un importante mercato in crescita. Dopo la pandemia, le case vacanza sono diventate il tipo di alloggio più popolare per i viaggiatori. Tuttavia, il mercato non è completamente trasparente e tecnologicamente risulta ancora indietro rispetto ad altri paesi. Holidu e Bookiply mirano a professionalizzare ulteriormente il mercato delle case vacanza e ad offrire, sia ai proprietari sia ai viaggiatori, un servizio completo e un supporto costante.”

Come funziona Bookiply

Bookiply è la controllata in rapida crescita del gruppo Holidu, azienda travel-tech con sede a Monaco di Baviera, conosciuta in tutto il mondo per il suo motore di ricerca di case vacanza che conta già 30 milioni di utenti mensili e un portafoglio di oltre 15 milioni di case vacanza. Fondata nel 2016 a Monaco, Bookiply fornisce software e servizi per i proprietari di case vacanza e serve già più di 10.000 clienti in Europa. Bookiply supporta i proprietari nella gestione delle loro proprietà, attraverso la promozione su tutti i principali portali di prenotazione, la sincronizzazione dei calendari e la gestione centralizzata dei pagamenti. Per ottimizzare la visibilità online, i proprietari di case vacanza beneficiano di un servizio fotografico gratuito, che si è dimostrato in grado di far aumentare il numero di prenotazioni fino al 500%. Il servizio clienti di Bookiply supporta, inoltre, i proprietari delle case nella gestione delle comunicazioni con gli ospiti per quanto riguarda le prenotazioni, le riprenotazioni e le cancellazioni; soprattutto in tempo di pandemia, la comunicazione con gli ospiti è un considerevole impegno di tempo per i proprietari.

Bookiply è già presente in Italia con uffici locali a Bari, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze e Milano. L'azienda ha registrato un aumento del fatturato nel 2021 pari a 4 volte quello registrato nel 2020 nel mercato italiano. Con il nuovo ufficio e un team dedicato a Catania, Bookiply punta a portare avanti la sua storia di successo anche in Sicilia.

“Il nostro obiettivo principale per il 2022 è replicare in Sicilia quella crescita esponenziale, sia in termini di portfolio che di fatturato, osservata negli altri mercati in cui abbiamo stabilito una presenza locale. Le relazioni umane con i nostri clienti sono la chiave di volta. Chi decide di lavorare con Bookiply sa che potrà affrontare il mercato a livello professionale, aprendo opportunità verso il mercato internazionale e nord europeo, godendo di una stagionalità più lunga rispetto a quella a cui si è abituati. La nostra esperienza ci fa ritenere che il settore delle case vacanza proseguirà nella sua crescita per i prossimi anni, quindi una grande opportunità per l'economia locale”, conclude Luciana D’Imprima.