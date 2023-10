Borgo Sanzio, i residenti preoccupati per l'avanzamento dei lavori della nuova isola ecologica

Nello spazio verde compreso tra il liceo Lombardo Radice, l’istituto Ventorino e i palazzi che si affacciano su via Modena, continuano i lavori per la costruzione della nuova isola ecologica che servirà la municipalità Borgo Sanzio. Nelle scorse settimane, i cittadini che abitano nel quartiere avevano espresso le loro perplessità, chiedendo all'amministrazione comunale di salvaguardare l'area ed impedirne la cementificazione.

"A nulla sembra sia servito finora l’incontro avvenuto alcuni giorni fa tra i residenti e l’assessore al Verde pubblico, Salvo Tomarchio - si legge in una nuova nota inviata alla nostra redazione - al quale erano state chiesti correttivi essenziali al progetto. Tra questi: adeguate barriere di verde e distanziamento dai palazzi, oltre ad un risanamento dell’adiacente piazzale-parcheggio Lombardo Radice, dove da anni stazionano cumuli di rifiuti di tutti i generi, tuttora presenti nonostante le promesse fatte durante l’incontro di riqualificare lo spazio, anzitutto con un’adeguata e indispensabile pulizia. Ulteriore preoccupazione suscita il fatto che si sta attualmente rompendo con un mezzo meccanico, con notevole disagio di chi abita nella zona, sottoposto a forti rumori molesti, il banco lavico roccioso che occupa l’area a monte della zona interessata dai lavori. Perché continuare a distruggere il contesto ambientale naturale? Forse per allargare ulteriormente la piattaforma in cemento? E se anche fosse per creare una fascia arborea - continua la lettera dei residenti - perché appiattire un terreno naturalmente vario e non progettare invece un intervento meno invasivo e devastante, che permetta la convivenza della roccia lavica naturale e delle piante, rispettando così le caratteristiche ambientali proprie della macchia mediterranea che si stanno del tutto eliminando? Ci opponiamo con forza allo scempio in atto, perpetrato senza nessun rispetto né dell’ambiente naturale, né delle persone che vivono a stretto contatto dell’area".