Borse di studio da 500 euro alle matricole più meritevoli di Scienze chimiche

Dieci borse di studio da 500 euro ciascuna per "matricole" particolarmente meritevoli e motivate che abbiano intrapreso con successo i percorsi formativi dei corsi di laurea triennali in Chimica e Chimica industriale. Le assegna il dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Catania, per incentivare e supportare i nuovi allievi. "Diritto allo studio ma anche sostegno al merito – sintetizza così lo spirito dell’iniziativa il direttore del Dsc, Antonino Licciardello -. È un riconoscimento che il dipartimento conferisce a chi affronta con il giusto impegno il proprio percorso universitario, dimostrando di perseguire con successo i propri obbiettivi".

Le borse di studio saranno assegnate d'ufficio secondo una graduatoria stilata sulla base dei crediti acquisiti e della media dei voti, al termine della terza sessione di esami di profitto dell'a.a. 2023/24 (agosto-settembre 2024). Non è quindi necessaria alcuna istanza di partecipazione. "Il nostro dipartimento - aggiunge il prof. Licciardello - auspica inoltre che l’istituzione di queste premialità possa ulteriormente indirizzare studenti talentuosi o promettenti verso la scelta degli studi chimici, accrescendo la consapevolezza che la cultura chimica rappresenta un valore chiave nella società moderna. La Chimica è infatti una scienza centrale, che connette tra loro scienze naturali, scienze della vita e scienze applicate, e il contributo delle competenze chimiche è insostituibile per la soluzione delle attuali problematiche riguardanti l’ambiente, l’energia, la salute". Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare via mail l'ufficio dipartimentale della Didattica e dei Servizi agli studenti, scrivendo all’indirizzo giuseppina.marino@unict.it.