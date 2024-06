Controlli antidroga, sequestrato un borsello con 11 grammi di marijuana

Nove bustine di marijuana sono state trovate all'interno di un borsello lasciato in strada e nascosto sotto un contenitore per la pizza d’asporto. Questo è quanto è emerso da un'operazione della squadra investigativa del commissariato di polizia di Acireale, effettuata nei giorni scorsi per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. L'attenzione dei poliziotti si è concentrata in via degli Ulivi, dove sono stati effettuati diversi appostamenti, sia nel pomeriggio che in serata. La presenza sospetta di numerosi giovani in una piazzetta della zona ha indotto gli agenti a perquisire alcuni di loro. Gli accertamenti hanno rivelato come avessero precedenti per droga. I controlli sono stati estesi all'intera area, dove gli agenti hanno rinvenuto un piccolo borsello in stoffa nascosto sotto una scatola di cartone per la pizza d’asporto. All'interno sono stati trovati 11 grammi di marijuana, suddivisi in nove bustine di cellophane sigillate, pronte per essere vendute. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti.